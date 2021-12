Toulouse. Exposition « Citoyens du Désert » aux 500

Partager Facebook

Les 500 accueillent Guillaume Bois pour l’exposition photo « Les Citoyens du Désert » du 17 décembre au 7 janvier. Vernissage le vendredi 17 décembre en présence de l’artiste.

Le Photographe Guillaume Bois expose dès ce vendredi au 500 dans le quartier de la Cartoucherie de Toulouse avec « Citoyens du Désert ». Des photos pour mettre en avant des caractère dans des quartiers souvent mis de coté.

L’artiste explique sa démarche comme ceci : « Les quartiers sont des déserts, des mondes surréalistes, qui sortent de tout ce que nous connaissons. Et Bellefontaine est un désert parce qu’il est unique, à part et isolé. Personne ne veut y aller ni même le traverser. Alors eux, ils habitent dans ce désert et n’en sortent pas, c’est leur monde, et leur environnement qu’ils connaissent si bien. Ils connaissent chaque personne, chaque histoire, chaque moto juste par le son qu’elle fait, ils savent se servir des toits des HLM pour se repérer, et ils savent écouter les anciens pour continuer à grandir dans ce désert qui est aussi apaisant qu’emprisonnant. Et ce monde possède une magie, une magie que même les habitants ne perçoivent pas totalement. C’est la magie des énergies, des caractères, des situations originales, et de la lumière qui éclaire ces grandes tours perdues entre différentes cultures. »

> https://www.facebook.com/events/589334408809689