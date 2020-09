Toulouse. En octobre, Le Bazacle fête la Nature

Partager Facebook

À l’occasion de la fête de la nature qui se déroule cette année du 7 au 11 octobre, l’espace EDF Bazacle propose aux toulousaines et toulousains de venir découvrir l’exposition « Nature en Ville ».

Organisée par l’association Nature en Occitanie, cette exposition a pour vocation de sensibiliser les citoyens à la biodiversité urbaine et leur permettre d’en connaître un peu plus sur l’environnement qui les entoure.

Au programme de cette exposition : découverte des spécimens animaux et végétaux qui peuplent nos villes et nos espaces urbains.

Côtés animations, le 7 octobre, le Bazacle invite les visiteurs à participer à des ateliers autour du thème de la nature. Ils pourront ainsi observer les oiseaux, découvrir les mammifères de la région toulousaine ou encore en

apprendre à identifier la flore aux abords de la Garonne.

INFORMATIONS PRATIQUES

Animations de 11h à 18h

Espace EDF Bazacle

11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse

site internet : bazacle.edf.com