Toulouse en Fête : Le Quartier de Lafourguette S’Anime Place des Glières ce Samedi avec le Centre Social et l’APEBL !

Le samedi 17 mai, dès 14h, la place des Glières à Lafourguette va vibrer au rythme d’une grande fête de quartier organisée conjointement par l’Association des Parents d’Élèves de l’École Buffon Lafourguette (APEBL) et le Centre Social du Quartier de Lafourguette !

Venez nombreux célébrer la convivialité et l’esprit de quartier lors de cet événement festif qui promet un après-midi riche en animations pour tous les âges. L’APEBL et le Centre Social se sont associés pour vous offrir un programme varié et divertissant :

Au programme des festivités :

Bourse aux vélos : C’est le moment idéal pour trouver votre prochaine monture à deux roues ou pour vendre votre ancien vélo !

Buvette et restauration : Venez vous désaltérer et savourer de délicieux encas tout au long de l'après-midi.

Jeux pour tous les âges : Des animations ludiques pour divertir petits et grands.

Ateliers créatifs : Laissez libre cours à votre imagination et participez à des activités manuelles originales.

Spectacle : Un moment de divertissement artistique à ne pas manquer (théâtre et danse).

Ambiance musicale avec DJ : Un DJ sera présent pour accompagner cette après-midi festive en musique et vous faire danser !

La place des Glières se transformera en un véritable lieu de rencontre et de partage, où vous pourrez profiter d’un moment agréable en famille, entre amis et voisins. C’est une belle occasion de renforcer les liens au sein du quartier de Lafourguette.

Ne manquez pas cette initiative chaleureuse et festive portée par l’APEBL et le Centre Social pour célébrer la richesse de leur quartier !

Infos Pratiques :

Date : Le samedi 17 mai, dès 14h

Lieu : Place des Glières, Toulouse