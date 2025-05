Préparez-vous à Rire du Mensonge Hilarant d’Alex Fredo à La Comédie de Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, préparez-vous à une soirée de rire garantie ! L’humoriste Alex Fredo débarque à La Comédie de Toulouse le jeudi 5 juin 2025 à 20h30 pour présenter son spectacle acclamé « 2min30 ».

L’histoire d’Alex Fredo a de quoi surprendre. Alors qu’il exerçait le métier de journaliste, une opportunité inattendue l’a propulsé sous les projecteurs de l’Olympia. Initialement chargé d’interviewer une star de l’humour (dont nous tairons le nom, par discrétion ou superstition ?), Alex s’est retrouvé à assurer sa première partie. Un baptême du feu pour le moins chaotique, ponctué par un bide retentissant sous le regard incrédule de son patron.

Ce licenciement, loin d’être une fin, s’est avéré être un tremplin. Poussé par l’audace et une certaine urgence, Alex Fredo a canalisé cette expérience rocambolesque dans l’écriture de son premier one-man-show, « 2min30 ». Sur scène, il explore avec une ironie mordante ses relations familiales, notamment sa rivalité avec un frère cadet « parfait » et sa quête d’attention auprès d’une mère pudique.

Depuis ses débuts improbables, le talent d’Alex Fredo n’a cessé de s’affirmer. Il a conquis les scènes des comedy clubs les plus prestigieux et affole les compteurs sur les réseaux sociaux avec ses sketches percutants. Révélation remarquée des festivals Montreux Comedy, Lillarious et Namur is a Joke, il sillonne désormais la France, remplissant notamment l’Européen lors de ses passages parisiens.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir cet artiste au parcours atypique et à l’humour affûté. Rendez-vous le jeudi 5 juin 2025 à 20h30 à La Comédie de Toulouse pour une soirée placée sous le signe du rire avec Alex Fredo !

Infos Pratiques :

Date : jeudi 5 juin 2025 à 20h30

Lieu : La Comédie de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 29€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr