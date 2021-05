Toulouse. Du spectacle vivant au Cinéma ABC

Partager Facebook

Dès ce dimanche 20 mai, et jusqu’à fin juin, le cinéma ABC de Toulouse propose une série de spectacles vivants. Avant un film, un spectacle !

Dans un cinéma, il y a des films. Des projections. Des rencontres. Et, avant certain film, dans le temps, on pouvait voir des court-métrages. Désormais, il y aura du spectacle vivant. L’ABC de Toulouse propose une série de rendez-vous pendant le mois de juin. es artistes vont vous émerveillés, vous émouvoir, vous étonner, vous faire rire, vous faire vibrer avec des spectacles courts avant vos films du week-end en guise de prélude à vos séances !

Dès ce dimanche !

N’attendons pas plus longtemps. Ce dimanche, le public pourra découvrir Jean-Yves Pages conter les animaux en rire et en musique. Le ciné-conte se déroulera dimanche 30 mai avant la séance de La chouette en toque de 10h30 . Mais aussi le marionnettiste Pedro Bealu et Margaret & Peter. Les représentations se tiendront en première partie de The Father.

Courant juin riez avec Indira et Benjamin, qui revisitent avec humour et autodérision l’actualité de leur métier le temps d’un prologue et laissez Les Divaskets, sur leur 31 mais en baskets, enflammer nos salles en musique…

Samedi 21 juin : Indira et Benjamin sur le retour ! vous présenteront leurs sketches où le duo revisite avec humour et dérision l’actualité de leur métier le temps d’un prologue. Mais aussi le dimanche 13 juin, Ki NKala, la rencontre entre Ange Minkala, slameur et Ki-Bongo, faiseur de sons, le samedi 19 juin La Page Blanche théâtre d’impro, le dimanche 20 juin Tremblement de verre danse et le dimanche 27 juin les Divaskets. D’autres surprises devraient suivre.

Alors n’attendez pas et faites vous un film et un spectacle à l’ABC de Toulouse. En plus ce weekend, on pourra découvrir le très beau film The Father où Florian Zeller nous fait perdre tout repère et tout sens.

Infos : http://abc-toulouse.fr/