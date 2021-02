Toulouse : Deux expositions à voir à la médiathèque José Cabanis

Partager Facebook

La Médiathèque de José Cabanis de Toulouse propose de découvrir les expositions Héroïnes d’opéra et Batman la construction d’un mythe.

L’exposition de photographie Héroïnes d’opéra prolongée jusqu’au 14 février

Cinq héroïnes d’opéra du Théâtre du Capitole s’invitent depuis début octobre 2020 à la médiathèque José Cabanis pour une exposition de photographies saisissantes.

Violetta (La Traviata), Ariane par deux fois (Ariane à Naxos et Ariane et Barbe-Bleue), Norma (de l’opéra éponyme) et Kundry (Parsifal) : ces cinq personnages féminins incarnant la puissance lyrique et dramatique des héroïnes d’opéra s’exposent en grand format à la Médiathèque José Cabanis.

Les Bibliothèques de Toulouse et le Théâtre du Capitole ont en effet eu l’idée de s’associer pour donner corps, au travers d’une exposition des photographies de Mirco Magliocca, au jeu incessant entre la littérature et la musique.

Les images de Mirco Magliocca, photographe de spectacles reconnu, montrent toute la puissance et l’émotion incarnée par ces héroïnes en pleine représentation. L’occasion de (re)découvrir la dimension spectaculaire de ces cantatrices aussi impressionnantes vocalement que scéniquement.

Batman, la construction d’un mythe

Après 80 ans de lutte contre le crime, de courses-poursuites sur les toits de Gotham, après plusieurs centaines de milliers de pages d’enquêtes urbaines, d’aventures aux frontières du fantastique, d’odyssées spatiales voire inter-dimensionnelles, ou encore de voyages dans le temps (!), comment expliquer la longévité du Chevalier Noir ?

Cette exposition permettra de comprendre pourquoi Batman est et restera toujours Batman.

En partenariat avec Urban Comics.