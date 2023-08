Yuksek en live à Toulouse ce vendredi !

Partager

Yuksek sera en concert ce vendredi 4 aout au Poney Club Toulouse.

Depuis le début des années 2000, Yuksek, aura multiplié les expériences pour s’avérer aujourd’hui comme un des producteurs incontournables de la scène électronique. DJ all around the world avec ses mixes disco/house énergiques, remixeur prolifique (pour Gorillaz, Lana Del Rey, Breakbot…), producteur pour Juliette Armanet ou Clara Luciani, fondateur du label Partyfine, compositeur de bandes originales ou aux commandes de l’émission hebdomadaire Dance’O’Drome sur Radio Nova, Yuksek alterne les projets avec un enthousiasme qui trahit l’amour profond pour la musique de ce touche-à-tout de talent !

Le rendez-vous des Toulousains cet été

Du mercredi au samedi jusqu’au 9 septembre, découvrez les nouvelles « écuries » du Poney Club à l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Sur un site unique et inédit pour ce type d’événement, il sera possible de découvrir ou de redécouvrir les artistes de la scène française et internationale actuelle, de venir avec des amis ou en famille pour boire un verre et profiter des food trucks, tout en admirant le coucher de soleil sur les pistes.

Le parking P3 accueillera cette guinguette à ciel ouvert durant tout l’été ! Ce sont près de 3 000 m² de musique et de convivialité qui seront proposés avec une installation technique de pointe, une scénographie sur mesure et une immersion totale dans un décor en adéquation avec son environnement.

Un site qui permettra à ses visiteurs de passer leurs soirées d’été dans un cadre atypique à 15 minutes seulement du centre-ville en transport en commun, mais aussi un rendez-vous idéal pour les afterworks des entreprises du bassin économique de proximité.