Toulouse. Dès ce lundi, rendez-vous avec les Rencontres Ville et Handicap

La ville de Toulouse accueille la nouvelle édition des Rencontres Ville et Handicap du 15 au 28 novembre.

Plus d’une centaine d’événements à Toulouse et dans la Métropole : cinéma, sport, conférences, visites, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Ville & Handicap, ce sont quinze jours d’événements festifs, culturels et inclusifs avec pour objectif de favoriser le vivre ensemble et lutter contre les préjugés à travers des animations accessibles à toutes et tous, qu’on soit ou non en situation de handicap.

Temps forts et nouveautés de l’édition 2021

Humour : retrouvez Jules Chaisart et les autres dans une exposition pleine d’humour de deux artistes belges.

>> Maison des Associations : du 15 au 28 novembre. Le vernissage virtuel de cette expo aura lieu le 16 novembre à 18h ; pour vous y connecter, inscrivez-vous sur : [email protected]

Enseignement : pour en apprendre plus sur le cursus d’enseignement destiné aux enfants sourds : un forum et une conférence vous sont proposés avec de nombreux acteurs de l’enseignement bilingue sur Toulouse.

>> Jeudi 18 novembre, Espace Duranti – salle Osète, à partir de 15h.

Handifférence aux Pradettes : l’association Artivity invite les Toulousains à évoluer dans un parcours sur la place des Pradettes, en découvrant différents handicaps pour mieux les comprendre tout en s’amusant.

>> Jeudi 25 et vendredi 26 novembre, de 10h à 18h – Place des Pradettes

Animations sportives : s’initier à la boxe anglaise avec l’Académie de Boxe de Toulouse. En situation de handicap ou non : tout le monde peut monter sur le ring !

S’initier au rugby fauteuil lors d’un moment de partage convivial et inclusif qui prouvera qu’on peut surmonter tous les obstacles.

>> Académie de Boxe, mardis 16 et 23 novembre, de 18h à 19h.

>> Rugby, mercredi 24 novembre, de 14h30 à 16h – Place Abbal

Défi de l’Aéropostale : transmettre des informations importantes au pilote qui doit livrer du courrier, sans utiliser la parole. Un spectacle participatif à « écouter » et regarder, pour partager un moment convivial dans un lieu historique.

>> Dimanche 21 novembre, de 14h30 à 16h à L’Envol des Pionniers. Tout public. Réservation obligatoire : [email protected] – 05.67.73.53.76

Les « classiques » préférés du public font leur retour dans l’édition 2021 :

– la Ludothèque Géante : deux jours de jeux avec escape game, cinéma et enquêtes policières : vendredi 19 novembre de 9h à 18h et samedi 20 novembre, de 10h à 18h

– la journée d’activités ludiques et sportives pour toutes et tous au complexe sportif Alex Jany avec parcours vélos, golf et patinoire le samedi 27 novembre, à partir de 10h

– La visite des bords de Garonne avec possibilité d’utiliser une Joëlette le samedi 27 novembre, 14h30

>> Retrouver l’intégralité du programme sur toulouse.fr