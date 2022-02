Rencontrez Nicolas Mathieu à Toulouse pour son livre « Connemara »

Partager Facebook

L’auteur Nicolas Mathieu sera présent à Ombres Blanches Toulouse pour une rencontre autour de son livre « Connemara » le 2 mars 2022.

Belle rencontre à venir à Ombres Blanche début mars. C’est le Goncourt 2018 pour Leurs enfants après eux qui sera de la partie pour présenter son nouveau roman « Connemara » ( Acte Sud). Pour l’éditeur, « Connemara c’est cette histoire des comptes qu’on règle avec le passé et du travail aujourd’hui, entre PowerPoint et open space. C’est surtout le récit de ce tremblement au mitan de la vie, quand le décor est bien planté et que l’envie de tout refaire gronde en nous. Le récit d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. »

Comme toujours chez Nicolas Mathieu, c’est la justesse de notre temps et des mots qu’on retient après le magnifique « Leurs Enfants après eux ». Rendez-vous donc le 2 mars à Toulouse !

Infos et réservations : https://www.ombres-blanches.fr/l