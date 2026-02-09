Partager Facebook

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de la rentrée musicale 2026 dans la Ville Rose. Le mercredi 4 mars 2026, Julien Lieb posera ses valises à Toulouse pour une date exceptionnelle dans le cadre atypique et chaleureux de La Cabane, située au cœur des Halles de la Cartoucherie.

La révélation pop qui bouscule tout

Depuis son passage remarqué sur le devant de la scène, Julien Lieb ne cesse de confirmer son statut d’étoile montante de la nouvelle scène française. Doté d’un univers singulier où la sensibilité du texte rencontre des productions modernes et léchées, l’artiste a su créer un lien fort et authentique avec son public.

Ce concert à Toulouse sera l’occasion pour ses fans de découvrir en live ses titres phares, portés par une voix profonde et une présence scénique magnétique.

Une soirée au cœur du nouveau poumon culturel toulousain

En choisissant La Cabane – Halles de la Cartoucherie, Julien Lieb s’offre un écrin à son image : moderne, convivial et vibrant. Ce lieu emblématique de la rive gauche, devenu incontournable pour les Toulousains, promet une proximité rare entre l’artiste et son audience pour un moment de partage hors du temps.

Que vous soyez un admirateur de la première heure ou simplement curieux de découvrir le phénomène, ce concert de 20h30 s’annonce déjà comme l’un des temps forts de la programmation culturelle du quartier.

Récapitulatif des infos clés :