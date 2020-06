Toulouse. Cette semaine, le Festival Rio Loco en ligne sur les réseaux sociaux

Partager Facebook

Du 17 au 21 juin, le Festival Rio Loco devait se dérouler sur la Prairie des Filtres de Toulouse. Donne le Tempo fait vivre le festival sur les réseaux sociaux.

Depuis le début du confinement, la page #Donneletempo partage et échange des moments musicaux. Le Metronum , Rio Loco, La Saison Bleue et Toulouse d’été vous proposent des rendez-vous réguliers pour rythmer les journées en les égayant avec des propositions artistiques et participatives. Cette semaine devait avoir lieu le festival Rio Loco. Et vu les circonstances actuelles, le festival a été annulé.

Donneletempo a décidé de consacrer sa semaine au festival avec plusieurs rendez-vous du 17 au 19 juin avec notamment les concerts des Amazones d’Afrique le 17 juin à 19h et de Bongeziwe Mabandla le 19 juin à 19h sur la page facebook de Rio Loco ( https://www.facebook.com/Festival-Rio-Loco-OFFICIEL-74724253550/) ou de Donneletempo ( https://www.facebook.com/groups/donneletempo/) ! Ce n’est pas tout : des ateliers, des rencontres et des jeux en ligne seront proposés toute la semaine. Restez connecté !

Pour rappel, Rio Loco reviendra du 17 au 20 juin 2021 à la Prairie des Filtres avec pour thématique l’Afrique. Vivement 2021 pour tous se retrouver autour de la musique à Toulouse.