Revivez les lives de Marty Went Back et Tom Terrien pour #RetourSurScène

Deux lives incroyables pour #RetoursurScene proposée par No Music No Live à l’American Cosmograph.

Les 12 et 13 juin, la troisième édition de #RetoursurScene proposée par No Music No Live avait lieu à l’American Cosmograph de Toulouse avec Marty Went Back et Tom Terrien. Deux lives coup de coeur d’artistes locaux de grande qualité. Si vous n’étiez pas devant le live vendredi et samedi soir, revivez le replay de ces deux concerts.

Et redécouvrez tous les autres replay sur la page facebook https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR/ et sur le site www.nmnl.fr

A noter que le 20 juin prochain, un nouveau rendez-vous aura lieu. On en sait pas plus pour le moment, restez connecté !