Concert de Pongo au Connexion Live

Ce mercredi, rendez-vous avec Pongo sur la scène du Connexion Live de Toulouse !

On l’a souvent décrite comme la nouvelle diva du kuduro. Et pour cause : depuis ses débuts, Pongo n’a cessé de renouveler l’héritage de ce genre en le nourrissant de sonorités venues du monde entier. Née en 1992 en Angola, cette passionnée de danse grandit au rythme d’une infinité de musiques. Airs traditionnels angolais, zouk antillais, rythmes brésiliens… la bandeson de sa jeunesse fut d’une grande richesse.

Cumulant des millions d’écoutes à travers le monde, ce morceau pose les bases de l’ADN musical de Pongo : une musique de l’intime au message universel, qui nous invite à nous lever pour danser, sortir de la tristesse et du désespoir, lutter aussi. Cette idée de lutte est d’ailleurs au cœur de « Tambulaya », son premier single en solo paru en 2018. Avec son clip en hommage aux Black Panthers, cette chanson précise le caractère combatif de sa musique, et son désir de transformer des souvenirs douloureux en une œuvre lumineuse et positive.

Ainsi, dans son premier EP Baia sorti en 2018, les images de son Angola natale prennent vie à travers des sonorités hybrides mêlant kuduro, pop mélodique, dancehall et EDM, et des textes chantés en portugais ou kimbundu (un dialecte angolais). Que ce soit sur le nostalgique «Kuzola» ou sur le solaire « Chora », Pongo nous envoûte et nous enivre, donnant naissance à un kuduro métissé et progressif, qu’elle précise deux ans plus tard sur son second EP UWA.

Le 1er avril, elle débarque avec un album dont les premiers titres seront joués en live ce mercredi 23 mars 2022 au Connexion Live.

Réservations : www.bleucitron.net