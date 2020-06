Toulouse : Appel à candidatures pour résidences au Théâtre Sorano

Partager Facebook

En attendant la rentrée et sa réouverture au public, le Théâtre Sorano restera ouvert cet été aux artistes en travail et en création. Un appel à candidatures a été lancé jusqu’au 17 juin prochain.

Dans une démarche de solidarité et de soutien aux artistes et techniciens du spectacle vivant frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, et dans le cadre de sa mission de service public, l’équipe du Théâtre propose exceptionnellement d’accueillir cet été des équipes artistiques de la Région et de mettre à disposition le plateau du théâtre en « ordre de marche » et avec accompagnement technique (à préciser selon les besoins) pour des répétitions entre le 20 juillet et le 22 août (par séquence de 1 ou 2 semaines).

Cet appel s’adresse prioritairement à des artistes / collectifs / compagnies professionnel.le.s dans le domaine du spectacle vivant (théâtre, arts du récit, danse, arts de rue, du cirque…) installés dans la Région Occitanie dont le processus de création a été interrompu ou perturbé en raison de la crise sanitaire et qui ont des échéances de création dans la saison 20/21.

Pour la sélection, une attention particulière sera bien sûr accordée à la qualité artistique du dossier ainsi qu’à la pertinence et à la cohérence de l’utilisation du plateau du Sorano au regard du projet proposé.

Le dossier artistique de votre projet ;

> Une fiche technique (ou à défaut les besoins techniques) ;

> Un courrier de candidature en précisant bien là où vous en êtes de votre travail, la (ou les) période.s souhaitée.s ou possible.s pour vous entre le 20 juillet et le 22 août.

> Date limite de candidature : Mercredi 17 juin 2020

> Adresse contact : [email protected]

> Plus d ‘infos : http://theatre-sorano.fr/