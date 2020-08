Ce vendredi, rendez-vous avec la Nuit des Etoiles à la Cité de l’Espace Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce vendredi 7 août, la Cité de l’Espace est ouverte de 19h à minuit pour la traditionnelle Nuit des Etoiles.

C’est l’une des plus belles soirées de l’été : La Nuit des Etoiles. Vivez une soirée d’observation du ciel dans les Jardins de la Cité de l’espace ! Observez Jupiter et Saturne à travers des écrans reliés aux lunettes astronomiques, apprenez à utiliser une carte du ciel et découvrez les constellations d’été ! Séances de planétarium, ateliers animés et ambiance musicale au programme.

AU PROGRAMME

Observations du Soleil et du ciel en continu à partir de 19h00 grâce aux nombreux télescopes installés dans les Jardins par les associations d’astronomes amateurs .

Séances de Planétarium et de Stellarium toutes les heures à partir de 19h30. Découvrez le ciel du soir, les constellations et les planètes observables avec les animateurs de la Cité de l’espace. Nombre de places limité.

Observations de Jupiter et Saturne à la Coupole de l’Astronome.

Animation musicale par le groupe Jim Bergson.

Des ateliers animés par Planète Sciences Occitanie.

Déambulation de danseurs lumineux pendant toute la soirée.

Attention, cette année, inscription obligatoire et gratuite dans la limite des places disponibles : https://citeespacenuitdesetoiles.inviteo.fr/

Pour aller plus loin : Les Nocturnes de la Cité de l’Espace Toulouse continuent