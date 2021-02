Toulouse. 6èmes Rencontres du Dialogue citoyen ce samedi

Partager Facebook

Samedi 6 février, les 6èmes Rencontres du Dialogue citoyen se tiendront en visioconférence à partir de 9h.

Organisées chaque année depuis 2015, elles permettent de dynamiser le réseau. Y sont conviés les élus, agents territoriaux, associations et habitants, experts, universitaires qui font vivre la démocratie participative sur le territoire. Ainsi, plus de 350 réunions, ateliers et rencontres ont été organisés sur tout le territoire rassemblant plus de 30 000 contributeurs.

A 11h, le président du Conseil départemental, Georges Méric, ouvrira la visioconférence de Jo Spiegel, maire de Kingersheim, de 1989 à 2020, qui a fait de sa commune un laboratoire de la démocratie participative.

Depuis 2015, le Conseil départemental a inscrit la démocratie participative au cœur de son action publique avec de nombreuses concertations menées dans le cadre du Dialogue citoyen, dans tous les domaines de l’action départementale : environnement, transports, culture, éducation, social…

Conscient de la crise démocratique qui éloigne les habitants du système représentatif, le Département a souhaité innover, expérimenter, afin d’impliquer pleinement les citoyens dans le débat public.

Ces concertations ont permis notamment de co-construire le plan d’amélioration de la mixité sociale dans les collèges, d’instaurer une gestion concertée et durable de la ressource en eau, d’élaborer le plan d’aménagement des aires de covoiturage en Haute-Garonne, d’élaborer la charte de la commande publique…

Selon le diagnostic du cabinet « Planète publique », qui a réalisé une évaluation indépendante de la démarche départementale entre 2016 et 2018, le Dialogue citoyen a rencontré un succès rapide en Haute-Garonne, qui traduit l’existence d’une réelle attente aussi bien des habitants, des élus que des agents départementaux.

D’ailleurs, de nombreuses concertations départementales ont été récompensées par le Trophée de la participation et de la concertation, de la Gazette des communes et du Think Tank “Décider ensemble” : la concertation sur la mixité sociale dans les collèges (en 2018), la concertation sur le RSA (en 2019), la concertation sur le projet de territoire Garon’Amont (en 2020).

Programme des 6èmes Rencontres du Dialogue citoyen

Chaque année, les Rencontres du Dialogue citoyen se sont imposées comme un rendez-vous phare des acteurs de la démocratie participative en Haute-Garonne.

> 9h : Ouverture des Rencontres

> 9h15 : Ateliers thématiques

18 ateliers sont programmés, d’une part sur les méthodes et les enjeux de la démocratie participative et d’autres part sur des exemples de projets mis en œuvre par le biais de la concertation de la concertation citoyenne et portés par des acteurs du territoire (communes, associations, MJC…) en Haute-Garonne.

> 11h00 : Visioconférence de Jo Spiegel sur le renouveau de la démocratie participative

Jo Spiegel est l’un des pionniers de la démocratie participative en France. Maire de Kingersheim de 1989 à 2020, il a su mettre en place une véritable “démocratie de construction” avec les habitants de la commune. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « Nous avons décidé de décider ensemble » (Les Editions de l’Atelier) et « Et si on prenait – enfin ! – les électeurs au sérieux ! » (Editions Temps présent).

Infos :https://www.haute-garonne.fr/dossier/les-rencontres-du-dialogue-citoyen