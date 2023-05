Toulouse. 24e édition pour le Festival Peuples et Musiques au Cinéma fin mai !

Les 26, 27 et 28 mai, le Festival Peuples et Musiques au Cinéma fait son grand retour à la Cinémathèque de Toulouse pour une 24ème édition.

Depuis près de 25 ans, cet événement culturel invite le grand public à découvrir les peuples du monde et leurs musiques à travers le 7ème art. Projections de documentaires, de films, discussions… c’est autour d’une programmation riche et variée que PMC nous transportera en musiques et en images tout au long du dernier week-end du mois aux quatre coins du monde.

Cette année près d’une 20aine de projections (dont 2 pour les plus jeunes prévues le dimanche) sont programmées dans le cadre du festival. Chacune d’entre elles sera comme chaque année suivie d’une conservation avec des personnalités (artistes musiciens, ethnomusicologues, artistes vidéastes, réalisateurs…).

Danses traditionnelles, danses du Bengladesh, Danses d’Indonésie… de nombreuses animations autour des peuples du Monde et de leurs musiques se dérouleront dans la Cour de la Cinémathèque tout au long de ces trois journées de fêtes dédiées au monde et à ses cultures.

Côté invité, comme chaque année, des personnalités (artistes musiciens, ethnomusicologues, artistes vidéastes, réalisateurs…) seront présents pour animer les débats qui suivront les projections : Jacques Vassal, Georges Luneau, Liz Antezana, Guillaume Lopez, Freddy Koella, Xavier Vidal, Brice Tissier, Nicolas Pradal, Jean-Marc Andrieu, Daniel López, Pascal Caumont, Stéphane Robert, Françoise Degeorges.

Le programme

Vendredi 26 mai :

14h : MON VILLAGE AUX ACCENTS CORSES – Cinémathèque petite salle

14h15 : VORTEX (PÉÏ MALOYA) – Cinémathèque grande salle

16h30 : OK OC ? – Cinémathèque petite salle

17h15 : LOS HIROS DE BENKO – Cinémathèque petite salle

17h30 : GIOVANNA MARINI : HISTOIRE D’UNE VOIX – Cinémathèque grande salle

19h : INAUGURATION – Dans la Cour de la Cinémathèque

20h15 : TOOTIE ‘S LAST SUIT – Cinémathèque petite salle

20h30 : CHANT D’UN PAYS PERDU – Cinémathèque grande salle

Samedi 27 mai :

14h : NO DIRECTION HOME – Cinémathèque grande salle

14h15 : IUMI – Cinémathèque petite salle

16h15 : WANI – Cinémathèque petite salle

18h : COL DE TENDE – Cinémathèque petite salle

18h : BLACK INDIANS – Cinémathèque grande salle

21h : MEMOIRES BAROQUES / UNE TRAVERSEE DES PASSIONS – Cinémathèque

grande salle

21h30 : PEG LEG – Cinémathèque petite salle

Dimanche 28 mai :

15h : GUILLAUME LOPEZ, ENTRE OCCITANIE ET MAROC « ANDA-LUTZ » –

Cinémathèque grande salle

15h15 : LES CHANTS DES PECHEURS DE PERLES / MUSIQUES PERSANNES –

Cinémathèque petite salle

16h30 : MUSICA SARDA – Cinémathèque petite salle

17h15 : PASSIONS D’ENFANTS – Cinémathèque grande salle

Lucumi, l’enfant rumbero de Cuba

Carlito, enfant roi du vallenato

18h : PASSIONS D’ENFANTS – Cinémathèque petite salle

Panman et son steel drum

Kostadin et sa Kaval

Réservations films: www.lacinemathèquedetoulouse.com