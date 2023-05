Lutte contre l’homophobie : Le Capitole Toulouse aux couleurs de l’arc en ciel !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Capitole de Toulouse revêt les couleurs de l’arc-en-ciel ce mercredi soir pour la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Ce soir à 22h30, le Capitole revêt les couleurs de l’arc-en-ciel. A l’occasion de cette journée internationale et des dix ans du mariage pour tous, plusieurs évènements sont prévus.

Le programme de la soirée

18h30 : Réception en Salle des Illustres (Capitole / Hôtel de ville de Toulouse) . Des prises de parole sont prévues, dont celle de PRIDE Toulouse et de la Mairie de Toulouse, pour affirmer les engagements collectifs en matière de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Durant cette réception, accessible uniquement sur invitation, l’exposition « Dessine-moi une famille ! » de l’APGL et de Jean-Philippe Mauve, sera présentée.

20h30 : “10 ans du mariage pour tous et toutes, où en sommes-nous ?! » Projection suivi d’un débat à l’Auditorium de l’Espace diversités laïcité, avec Marie-Laure MORIN, Déléguée Haute-Garonne du Défenseur des droits, et Denis QUINQUETON, Co-directeur de l’Observatoire LGBTI+ à la Fondation Jean Jaurès, Membre de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (mandat 2022-2025) mais également de militant(e)s, d’associations et de marié(e)s qui ont accepté de témoigner. Événement organisé avec le soutien et l’aide de l’Espace diversités laïcité.

22h30 : Illumination de la façade du Capitole aux couleurs de l’arc en ciel , mise en place par la Mairie de Toulouse à l’occasion de cette journée internationale.

Pour en savoir plus : www.pridetoulouse.com