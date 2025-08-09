Tokyo Market Toulouse : Le Japon s’invite au Jardin Japonais les 6 et 7 Septembre !

Toulouse, préparez-vous pour un voyage dépaysant au pays du Soleil Levant ! Le « Tokyo Market Toulouse » fait son grand retour les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025 pour une 8ème édition exceptionnelle. Inspiré des Matsuri, les fêtes populaires traditionnelles japonaises, ce festival investira le sublime Jardin Compans-Caffarelli, offrant une immersion totale dans la culture nippone.

Le temps d’un week-end, le Jardin Japonais, havre de paix au cœur de la Ville Rose, se transformera en un véritable village où la culture et les traditions japonaises se mêlent à un brin de pop culture. C’est une occasion unique d’explorer un univers riche et varié.

Un Village de Créateurs et de Découvertes

Arpentez les allées du parc et découvrez une multitude de stands :

Ateliers Traditionnels et Cérémonies

Le Tokyo Market vous propose également de vous initier à l’art japonais à travers de nombreux ateliers : art floral, bonsaï, arts martiaux, cuisine, dessin manga, origami, et calligraphie… Dans le pavillon du jardin japonais, vous pourrez assister à des cérémonies du thé et de calligraphie, pour un moment de contemplation et de tradition.

Un Voyage Culinaire au Cœur du Japon

Vos papilles seront également à la fête ! Trois restaurants et une sandwicherie vous accueilleront en continu avec de délicieux mets japonais : maki, onigiri, salades asiatiques, okonomiyaki, yakisoba, bento Karaage, ramens, mochis glacés et taiyakis (gaufres fourrées sucrées ou salées) fabriqués sur place. Le tout accompagné d’une sélection des meilleurs thés, bières et sakés.

Que vous soyez passionné par le Japon ou simplement curieux, venez seul, en famille ou entre amis, découvrir, jouer, vous initier et vous divertir au « Tokyo Market Toulouse » !

Infos Pratiques :

Dates : Samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025

Lieu : Jardin Japonais de Compans Caffarelli, Toulouse

Tarifs : Gratuit