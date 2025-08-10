Salon Auto Moto Classic : Le Plus Grand Événement du Grand Sud Démarre ce Vendredi !

Partager Facebook

Toulouse, les amateurs de belles mécaniques ont rendez-vous au MEETT ! Le Salon Auto Moto Classic, le plus grand événement consacré à l’automobile de collection dans le Grand Sud, ouvre ses portes du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025. Trois jours de passion vous attendent, que vous soyez fan, curieux ou collectionneur !

Ce salon est une véritable célébration du patrimoine mécanique. Sur 65 000 m² de halls couverts et d’esplanades en plein air, vous pourrez admirer plus de 1 700 voitures et motos iconiques. De nombreux exposants – entreprises, clubs, associations et passionnés – seront présents pour partager leur amour des véhicules anciens.

Le programme est riche en animations : expositions thématiques, présentations d’exposants, une zone de vente de particulier à particulier, et des rassemblements sur le parking dédié aux anciennes.

American Day : Un Week-end aux Couleurs des États-Unis

Le week-end sera marqué par l’American Day, qui se déroulera le samedi 6 et dimanche 7 septembre. Pour l’occasion, le salon se mettra aux couleurs des États-Unis avec des animations spéciales et une ambiance survoltée. L’événement aura pour parrain et marraine les célèbres Gerry Blyenberg et Sandy Gallant.

Au programme de ces journées spéciales : des concerts qui s’enchaînent sur la scène musicale, des défilés de Pin-up, et des food-trucks pour des pauses gourmandes.

Que vous souhaitiez acheter, restaurer, équiper votre véhicule, trouver de précieux conseils ou simplement vous évader en famille, ce salon est fait pour vous. C’est l’occasion de plonger dans l’histoire de l’automobile et de la moto, et de découvrir la passion qui anime les collectionneurs.

Infos Pratiques :

Date : Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre 2025

Lieu : MEETT de Toulouse

Horaires : Vendredi 5 septembre : de 14h à 21h (nocturne)

Samedi 6 septembre : de 10h à 19h30

Dimanche 7 septembre : de 10h à 18h30

Placement : Libre

Tarifs : de 10€ à 45€

Réservations : Billetterie