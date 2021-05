TO XIII v Swinton Lions – Interview de Mathieu JUSSAUME

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samedi (22/05), le TO XIII sera en Angleterre pour défier Swinton à 16h (heure française) en direct sur la plateforme OuRLeague. Avant cette rencontre, nous avons posé 3 questions à Mathieu JUSSAUME, élu homme du dernier match, contre Whitehaven.

Que ce soit sur le plan personnel ou collectif, début de saison idéal pour toi. Que peux-tu nous dire là-dessus ?

Mathieu JUSSAUME : Personnellement, je suis content de moi. J’enchaine les matchs, je suis satisfait de mes performances car je participe aux succès de l’équipe.

Nous sommes dans une bonne dynamique, nous sommes invaincus, nous restons sur deux matchs pleins en attaque et surtout 0 point encaissé, tâchons de continuer ainsi.

Samedi, c’est un choc des extrêmes entre le premier, qui a tout gagné, et le dernier, qui a tout perdu. Quel est ton avis sur cette rencontre ?

Mathieu JUSSAUME : Qu’importe le classement, il faut que nous restions sur notre lancée. Ce n’est pas parce que Swinton a mal démarré ce championnat que nous avons gagné d’avance. Nous gardons le même objectif en tête : ne pas prendre de points et en marquer le plus possible. Rien ne change.

Ce sera déjà le cinquième voyage de la saison pour vous. Pas trop fatigant à force ?

Mathieu JUSSAUME : Oui, la journée est très longue, et le dernier déplacement à Whitehaven tout particulièrement : nous avons fait deux heures d’avion et deux heures de bus à l’aller, le match puis le retour… C’est assez fatiguant, il faut bien se gérer mais on finit par s’y habituer.

Nous avons quand même hâte de revenir à Ernest Wallon et de jouer devant nos supporters, ça va faire du bien.