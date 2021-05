TO XIII v Swinton – Les toulousains sur leur lancée

Samedi 22 mai dernier, le Toulouse Olympique s’est une nouvelle fois largement imposé, cette fois contre les Swinton Lions (66-18), dans le cadre de la 7e journée du Championship.

Opposés à la lanterne rouge qui n’a pas encore gagné un match, les toulousains trop imprécis ont pourtant été bousculés par les Lions lors de la première période, comme en atteste l’évolution du score jusqu’à la pause.

La mi-temps a visiblement permis au TO d’effectuer certains réglages puisque les Olympiens ont fourni une prestation bien plus aboutie dans le deuxième acte, avec 7 essais inscrits et 0 point encaissé.

Au final, c’est une nouvelle victoire pour les hommes de Sylvain HOULES, la sixième de la saison, en autant de matchs.

Au repos forcé le week-end prochain, le TO devra attendre le dimanche 13 juin pour rejouer. Ce sera à Dewsbury.