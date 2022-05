TO XIII – St Helens : Interview de Sylvain HOULES

Partager Facebook

À seulement quatre jours de la seconde rencontre entre le Toulouse Olympique et St Helens, l’entraineur du TO XIII évoque cette rencontre et les échéances à venir.

Samedi 4 juin prochain, les triple champions en titre de Super League font leur retour à Wallon et promettent déjà une rencontre explosive. Défaits 22-20 par les Olympiens le 19 mars dernier, les joueurs de St Helens auront pour objectif de repartir avec une victoire mais les hommes de Sylvain HOULES seront prêts se défendre. S’en suivra un second rendez-vous à ne pas manquer : TO XIII v Castleford Tigers. Seule équipe, aux côtés du TO, a avoir renversé St Helens, ils occupent à ce jour la 6e position du classement de la Super League. Les Olympiens auront à cœur de les battre à domicile, et prendre leur revanche sur leur première rencontre en terre anglaise : les Toulousains s’étaient inclinés 32-6.

Comment se prépare l’équipe pour affronter St Helens ce samedi 4 juin ?

Sylvain HOULES : Nous avons abordé avec la même approche qu’avant le match face à Wakefield, où nous avions aussi profité d’un week-end de repos et avions décidé de changer notre protocole d’entraînement. On reste là-dessus, car on trouve que l’équipe fonctionne mieux, les joueurs sont contents bien que l’on soit déçus de ne pas avoir pris les deux points face aux Giants (ndlr : le TO s’est incliné 17-16 sur la pelouse des anglais). On sait qu’il faut qu’on travaille et qu’on continue dans notre lignée car nous occupons toujours la dernière place. Lundi dernier l’équipe a récupéré mais la semaine a continué avec deux grosses séances mardi et jeudi. On a repris la préparation de St Helens ce lundi (30/05) en restant sur nos principes de jeu et il faudra être forts là-dessus. On croit tous, joueurs et staff, en notre force et en nos principes, et si on livre correctement le tout, on aura de bons résultats contre n’importe quelle équipe.

Qu’as-tu pensé de notre match face à Huddersfield, a-t-il été le meilleur match de la saison ?

Sylvain HOULES : Oui, même si c’est dommage de parler d’un match référence où l’on ne prend pas les deux points. C’est certain qu’en termes d’intensité, de volume de jeu, c’est peut-être le plus gros match du TO. Ils nous ont mis beaucoup de pression mais on a su le faire aussi. Les deux équipes ont eu un excellent jeu au pied, et comptent notamment 5 renvois sous les poteaux chacune. Quand tu as des résultats comme cela, il faut faire le dos rond, laisser passer les temps faibles et savoir comment changer la dynamique du match et ici aussi les deux adversaires ont su le faire. Je pense aussi qu’en seconde mi-temps, quand on était à +10 on a voulu protéger le score plutôt que de continuer notre jeu et notre ADN en marquant un essai supplémentaire, ce qui nous aurait couvert. C’est certain que c’était un gros match, digne du haut du tableau de Super League et c’est encourageant pour nous.

En termes de recrues, quels ont été les apports de Daniel et Corey et qu’attends-tu des débuts à venir de Nathan ?

Sylvain HOULES : Daniel nous a déjà amené, lors de son premier match face à Wakefield, de la sérénité, ce rôle de pilier qui permet de faire avancer l’équipe, de contrôler en défense et faire correctement tous les petits efforts décisifs. C’est ce qu’on a vu lors du premier match et même face à Huddersfield, ils l’ont mieux contrôlé sur son attaque, mais en défense il nous a abattu beaucoup de travail et dans le contrôle, ce qui apportait de la sérénité. On était plus clairs et on voyait que l’équipe tournait.Corey quant à lui a fait ses débuts face à Huddersfield et nous a apporté son jeu de pied de gaucher, c’est toujours un plus dans une équipe. Avec Lucas, ils ont fait une très belle partie à ce niveau. Il nous a aussi amené du calme et de la direction, bien qu’il nécessite encore un peu de temps pour s’adapter à nous, à nos combinaisons et au langage, ce n’est pas évident.

Au sujet de Nathan, j’ai regardé beaucoup de matchs de Huddersfield l’année dernière et Albi cette saison où j’ai pu le voir jouer et c’est vrai que c’est quelqu’un d’expérience. C’est un compétiteur, un passionné de XIII, il a découvert la France et il en est tombé amoureux. En outre c’est quelqu’un d’explosif qui a beaucoup de vitesse, qui joue derrière le tenu, il a l’expérience, il a touché ce qui se fait de mieux en Australie avec les State of Origin et il connait déjà la moitié de l’équipe donc c’est quelque chose qui va faciliter son intégration.

Est-ce que tu t’attends à voir une équipe différente de celle du 19 mars, présentant uneautre approche ?

Sylvain HOULES : Une autre équipe pas forcément, il ne leur manquait pas beaucoup de joueurs et ils n’avaient pas fait tourner tant que ça. Mais sur la mentalité oui, je m’attends à autre chose, je pense qu’ils voudront montrer que c’est une erreur de parcours pour eux. Maintenant c’est à nous de nous préparer et de mettre les éléments pour montrer que nous sommes capables de les battre deux fois. C’est clair que les joueurs de St Helens n’étaient pas venus pour faire l’impasse, ils n’avaient pas fait comme face à Castleford où ils ont mis 13 jeunes.

Comment se sentent les garçons et comment est-ce qu’ils abordent leur seconde rencontre face à la plus grosse équipe du championnat ?

Sylvain HOULES : Ils se sentent bien, encore une fois on essuie notre déception suite à la défaite d’un point face aux Giants, on espérait enchaîner deux victoires consécutives, c’est ce pourquoi on avait travaillé et on n’en était pas loin. Aujourd’hui le groupe est confiant, bosse dur et a le sourire, ils sont conscients et savent qu’on va arriver à rester en Super League et construire l’avenir ensemble. On sait que les Saints vont venir avec la rage, mais c’est ce qu’on veut, tous les matchs de Super League sont comme ça, ils se jouent à fond donc on ne s’attend pas à autre chose.

Quelles sont pour toi les prochaines grosses échéances ?

Sylvain HOULES : Les deux prochains mois sont cruciaux pour nous, on joue 6 fois à la maison et pour 2 déplacements, avec notamment le Magic Weekend face à Wakefield donc il faut que l’on soit à fond et bien préparés, mais je pense que le timing est bon en termes des recrues et des retours de blessures. La qualité du groupe que l’on a, ce qu’on a mis en place lors des entraînements, les petites choses qu’on a changées et notre façon d’aborder les matchs… Je pense qu’on est au top maintenant.

Wallon vous attend en juin

Le message est clair : les deux prochains matchs du TO à Ernest Wallon sont cruciaux. Venez soutenir les hommes de Sylvain HOULES et faire trembler St Helens et Castleford pour leur montrer la ferveur du public Toulousain. Profiter de notre offre ‘Juin Malin’ pour toujours plus de fun : à partir de 15€ pour assister aux deux matchs. Cette offre est uniquement valable sur la billetterie en ligne : https://billetterie.to13.com/fr.