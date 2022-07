TO XIII : Interview de Joe Bretherton

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alors qu’il n’avait plus joué depuis le mois d’avril avec le TO et depuis le mois de mars à domicile, Joe BRETHERTON a fait son retour à la compétition les 24 juin et 2 juillet derniers. Auteur d’une passe décisive sur l’essai de Chris HANKINSON lors de la rencontre face à Hull KR ce samedi à Wallon, l’avant polyvalent Olympien se confie sur sa période de convalescence et son retour.

Joe, tu es revenu sur la pelouse de Wallon face à Hull KR, comment te sens-tu ?

Je me sens bien, cela fait du bien de revenir jouer à domicile, bien que j’aie effectué mon retour à Wigan la semaine dernière c’est toujours plaisant de retrouver son public. Maintenant nous n’avons plus de week-end de repos et c’est une bonne chose que tout l’effectif soit disponible pour ce mois de juillet crucial à domicile.

Pendant ta convalescence, avec qui as-tu travaillé pour revenir en forme ?

J’ai beaucoup travaillé avec Lucas HOGUET (kinésithérapeute) et Jonathon GREEN (préparateur physique), ainsi qu’Adam INNES (chef de la performance). Ils suivaient minutieusement mon rétablissement afin que je réintègre le plus rapidement possible le groupe. Mais il y avait également le reste du squad qui me soutenait, ce sont de super gars et c’est aussi grâce à eux que j’ai gardé le moral durant cette période. Plus particulièrement avec les autres membres de l’équipe qui étaient blessés en même temps que moi, comme Guy ARMITAGE ou encore Latrell SCHAUMKEL. Nous avons un bon groupe, nous sommes tous soudés malgré la barrière de la langue.

Était-ce dur de ne pas jouer à domicile depuis mars ?

C’est toujours frustrant pour moi de ne pas jouer, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. Surtout quand tu es blessé, tu ne peux pas être avec le groupe et suivre les entrainements. C’était dur de ne pas jouer ces matchs à la maison.

Maintenant que tu es remis de ta blessure, quels sont tes objectifs ?

Personnellement, je veux revenir à mon meilleur niveau et continuer sur cette voie. En tant qu’équipe nous devons nous inspirer de nos succès mais aussi des matchs où nous avons perdu de peu, comme à Huddersfield ou encore la réception de Wigan en mars. En travaillant sur ces détails nous pourrons être encore meilleurs.

En termes d’opportunités, que peux-tu me dire de ce mois juillet ?

C’est un mois très important, nous avons déjà gagné un match. Nous allons recevoir d’autres équipes qui connaissent des moments de doute, à nous d’en profiter pour entamer une bonne dynamique devant notre public. Nous aurons besoin d’eux, pour qu’ils nous poussent en espérant faire un bon mois de juillet.