Tim Dup en concert et en dédicaces à Toulouse

Tim Dup nous revient avec un 4ème album Les Immortelles ainsi que son premier roman. Pour finir sa tournée en province, il s’arrêtera par le Théâtre des Mazades le 20 janvier prochain. Le chanteur-auteur-compositeur avait fait une rentrée éblouissante dans le paysage musical français en 2017 avec l’album Mélancolie Heureuse. Un opus qu’on aime profondément. Suivront les très réussis Qu’en Restera-t-il ? et La Course Folle. En février dernier, il est de retour avec Les Immortelles. Un Opus qu’il présentera à Toulouse en début d’année.

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/humanitaire-mboro/evenements/tim-dup-tournee-des-immortelles

A Toulouse pour une association

Prévue dans sa tournée nationale, l’organisation du concert toulousain a été volontairement laissé à l’association Humanitaire MBORO afin que les bénéfices de la soirée puissent servir la cause.

Née de l’initiative de trois membres du corps médical, l’association HUMANITAIRE MBORO trouve ses origines en 2011 avec pour objectif de prendre en charge les patients déficients auditifs et visuels au Sénégal. Devant les rencontres et les besoins auxquels ils doivent très vite faire face, les membres de l’association se multiplient et se voient élargir leur champ d’action jusqu’à l’environnement, l’éducation, le sportif, l’artistique et bien plus encore…

Infos sur l’association : https://www.humanitairemboro.com/

Rencontre chez Gilbert Joseph

La veille, le vendredi 19 janvier dès 17h30, Tim Dup présentera son nouveau roman, « Je suis fait de leur absence » lors d’une rencontre chez Gibert Joseph à Toulouse (Rue du Taur).