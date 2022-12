Théâtre : La pièce 100% Marianne à Blagnac

Partager Facebook

Du 5 au 7 décembre, découvrez la pièce 100% Marianne par la troupe du Pompon au Petit Théâtre Saint-Exupère Blagnac.

Que se passe t-il en salle des Profs au Lycée Poulidor ? Marianne la sémillante cheffe de l’établissement et trois enseignantes farfelues aux caractères bien trempés se débattent avec les dates des fêtes religieuses, le port du voile, la cantine, la liberté d’expression ou encore l’homophobie… Après avoir revisité les droits de la femme avec Et pendant ce temps, Simone veille !, la troupe du Pompon récidive avec une autre sujet sociétal : la laïcité. Mais ici la démonstration est à hurler de rire grâce à l’interprétation énergique et complice des quatre comédiennes, portées par un texte inspiré et hilarant. D’absurdités en sottises, d’extravagances en perspicacité, c’est fin et ça fait mouche !

Plus d’infos: www.odyssud.com