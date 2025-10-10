La Grimm Académie : le cours de magie le plus drôle de l’année au Bascala

Parents et enfants, préparez vos baguettes ! L’école la plus magique et déjantée de tous les contes, la Grimm Académie, ouvre ses portes au Bascala de Bruguières (près de Toulouse) le samedi 25 octobre 2025 à 16h00. Ce spectacle, signé par la Comédie de la Roseraie, promet une leçon inoubliable mêlant magie, humour et imagination.

Dans cette école pas comme les autres, les élèves n’apprennent ni les maths, ni la géographie, mais plutôt l’art de reconnaître une sorcière, de dialoguer avec une créature magique, et de survivre à un sort mal lancé ! Le professeur Hansel Grimm (incarné par Guillaume Haubois) revisite les grands classiques de l’enfance avec sa touche personnelle : des chansons, des surprises, beaucoup d’interaction avec le public, et surtout, une grosse dose de rire. C’est la comédie familiale pleine de fantaisie et d’énergie qui réveillera le héros (ou la sorcière !) qui sommeille en chaque enfant.

Informations pratiques

Lieu : Le Bascala, 12 Rue des Chaberts, Bruguières (proche de Toulouse)

Date et heure : Samedi 25 octobre 2025 à 16h00

Tarif : 12€ (tarif unique enfant et adulte)

Réservation : Billets disponibles sur le site du Bascala et dans les points de vente habituels.

N’attendez pas pour vous inscrire à ce cours de magie absolument hilarant !