The Night Flight Orchestra en concert à Toulouse

Ce lundi 9 mars 2020, le groupe Night Flight Orchestra sera en concert au Metronum de Toulouse.

Après le très remarqué « Amber Gatactic », et le non-moins exceptionnel « Sometimes The World Ain’t Enough », tous deux nominés aux Grammy Awards suédois, The Night Flight Orchestra atterrira une nouvelle fois en France avec son nouvel album « Cabin Pressure Drops !

Formé en 2007 par Björn Strid et David Andersson de Soilwork, le groupe s’est ensuite attaché les services de Sharlee d’Angelo (Arch Enemy, Spiritual Beggars, King Diamond), de Richard Larsson (Von Benzo) et de Jonas Källsbäck (Mean Streak). Leur but étant de raviver la flamme du Classic Rock du début des années 80 à base de riffs efficaces et accrocheurs, influencés par les précurseurs tels que Foreigner, Boston, Journey et Toto.

The Night Flight Orchestra en concert

Lundi 9 mars 2020

Le Metronum Toulouse