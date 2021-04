Terra Willy, des studios toulousains TAT enfin en clair à la TV

Partager Facebook

Vendredi 23 avril à 21h, le film d’animation Terra Willy d’Eric Tosti ( 2019) sera diffusé pour la première fois en clair sur FRANCE 4.

Belle soirée ciné en perspective pour toute la famille vendredi prochain. En plus un film d’animation Made In Toulouse. En 2019, les papas toulousains des As de la Jungle signent le très beau Terra Willy.

Réalisé par Eric Tosti, Terra Willy raconte les aventures de Willy. Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.

On pourra découvrir enfin ce film en clair vendredi 23 avril à 21h sur France 4. Immanquable !