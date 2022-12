Tarmo Peltokoski nouveau directeur musical de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse

Partager Facebook

Au terme d’un processus associant musiciens et direction de l’orchestre, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole, choisit Tarmo Peltokoski pour la fonction de Directeur musical de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

A compter du 1er septembre 2024, Tarmo Peltokoski occupera les fonctions de Directeur musical désigné lors de la première saison, puis de Directeur musical, jusqu’en août 2029.

Tarmo Peltokoski succède à Tugan Sokhiev – que Jean-Luc Moudenc avait nommé en mai 2005 – et qui, tout comme Michel Plasson avant lui, a porté la formation symphonique à un niveau d’excellence unanimement reconnu, tant au niveau national qu’international.

Le jeune chef finlandais Tarmo Peltokoski, au talent dej́à très remarqué a été plébiscité par le public lors de ses concerts à la tête de l’Orchestre national du Capitole, le 9 septembre à Saint-Jean-de-Luz (Festival Ravel) puis le 21 octobre dernier à la Halle aux grains de Toulouse.

Souhaitant développer un projet artistique sur le long terme avec les musiciens, Tarmo Peltokoski consacrera 12 à 14 semaines par an à la formation symphonique toulousaine, comprenant les concerts à Toulouse, en région Occitanie et les tournées nationales et internationales. Il sera amené à réaliser des enregistrements discographiques avec l’Orchestre et à diriger en fosse à l’Opéra national du Capitole à raison de six productions au cours des cinq saisons.

Tarmo Peltokoski retrouvera l’Orchestre national du Capitole dès le mois de juillet prochain pour une tournée d’été qui les conduira notamment au Concertgebouw d’Amsterdam.

Premiers mots de Tarmo Peltokoski

« Cher orchestre et public toulousain, je suis très heureux et ému de vous rejoindre. Ma relation avec les musiciens de l’Orchestre national du Capitole a été instantanément agréable et très inspirante musicalement. Ayant dirigé l’orchestre deux fois récemment, j’ai pu mesurer le travail fantastique fait par Tugan Sokhiev toutes ces années, qui a fait de cet orchestre un des meilleurs d’Europe. C’est avec beaucoup d’humilité et d’excitation que j’ai accepté d’en devenir le nouveau directeur musical, et aussi de travailler à l’Opéra national du Capitole. J’ai hâte de revenir diriger l’orchestre et de rencontrer le public toulousain, et d’ailleurs » a déclaré Tarmo Peltokoski.