Super Mario Bros, Les Trois Mousquetaires…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, deux grosses productions avec Les Trois Mousquetaires et Super Mario Bros, mais aussi trois jolis films français avec L’Etabli, C’est mon Homme et A mon seul désir.





Les Trois Mousquetaires: D’Artagnan de Martin Bourboulon

Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Super Mario Bros, le film de Aaron Horvath, Michael Jelenic

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi.

C’est mon homme de Guillaume Bureau

Avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin

Julien Delaunay a disparu sur un champ de bataille de la Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit mort. Et quand la presse publie le portrait d’un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. Mais une autre femme réclame cet homme comme étant son mari.

L’Établi de Mathias Gokalp

Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès

Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique.

A mon seul désir de Lucie Borleteau

Avec Zita Hanrot, Louise Chevillotte, Laure Giappiconi

Vous n’avez jamais été dans un club de strip-tease ? Mais vous en avez déjà eu envie … au moins une fois… vous n’avez pas osé, c’est tout. Ce film raconte l’histoire de quelqu’un qui a osé.