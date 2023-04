Starmania, comédie musicale culte cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

L’Opéra Rock Starmania arrive au Zénith de Toulouse les 7, 8 et 9 avril 2023 dans une nouvelle version.

En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…). Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce spectacle phénomène. Il sera rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui.

Si les dates des 7 , 8 et 9 avril 2023 au Zénith de Toulouse sont complètes, l’Opéra Rock culte reviendra en 2024 du 14 au 19 mai pour 5 nouvelles séances. Un succès !

Réservations : www.box.fr