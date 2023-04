Nelick et Oscar Les Vacances en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Metronum de Toulouse propose une soirée avec Nelick et Oscar les Vacances ce jeudi 6 avril.

À seulement 25 ans, Nelick est déjà identifié dans le rap français depuis de nombreuses années. Après des débuts à freestyler seul dans son coin, un groupe éphémère avec le rappeur Lord Esperanza, plusieurs mixtapes et EP en solo qui lui valent une communauté de fans soudés, le jeune artiste de Champigny-sur-Marne n’est clairement plus un rookie. Pour le cinquième projet de sa carrière, nelick se rapproche de cet artiste total qu’il veut devenir. Une ambition portée par le désir de créer son propre espace musical, son petit royaume nostalgique et coloré, où son groove toujours plus assumé puise à la fois dans le rap, le R&B et l’indie-pop, loin des tendances actuelles du rap français.

Oscar les Vacances

Si Philippe Katerine et Jean Ferrat avaient un fils, il s’appellerait Oscar. Signé chez Ovastand en 2020, le chanteur et multi-instrumentiste Oscar les vacances, s’inscrit dans la nouvelle vague électro pop. Auteur, compositeur et interprète, son écriture fine et incisive nous parle de l’adolescence, questionne le moderne, la masculinité, la vitesse, et tente de nous faire voyager dans les tréfonds de nos imaginaires et de nos fantasmes inavouables. Oscar les vacances donne des rendez-vous : au skatepark, ou encore à la boum de fin d’année à laquelle il n’a pas été invité, mais aussi sur scène. Une scène sur laquelle il n’a pas peur de se retrouver seul, une façon à lui de nous plonger dans son intimité explosive et désabusée.

Infos : lemetronum.fr