Super League : Victoire impérative pour le Toulouse Olympique à Hull

Ce jeudi 4 août, le Toulouse Olympique se déplace chez Hull KR pour le compte de la 22e journée de championnat. Victoire obligatoire pour la course au maintien en Super League.

À l’issue de la 21e journée de championnat, le TO s’est incliné 6-30 à domicile face à Hull FC ce vendredi 29 juillet, mais son concurrent direct au maintien, Wakefield, s’est quant à lui imposé 6-32 chez les tigres de Castleford. Ces résultats font donc retomber le Toulouse Olympique en dernière place du classement, et avec 6 matchs restants en phase régulière, une victoire est impérative pour se maintenir en Super League. La formation de Sylvain HOULES se déplace ce jeudi 4 août chez Hull KR, rencontre à suivre en direct sur beIN Sports 1 à 21h.

Hull KR : les adversaires du jour

Fondé en 1882, le club de Hull Kingston Rovers est l’un des rare clubs de la Super League à ne pas avoir participé à la création de la Rugby Football League en 1895. C’est seulement en 2006 que les Robins intégreront la Super League, montée tant attendu par le club qui souhaitait y accéder depuis plus de 10 ans. En 2016, Hull KR descend et ne rejouera dans la compétition qu’en 2018 pour ne plus la quitter jusqu’à ce jour.

Le bilan actuel et les enjeux

Après avoir enchaîné trois victoires consécutives début juillet, les Olympiens s’étaient enfin détachés de la dernière place au classement et avaient retrouvé l’espoir du maintien en Super League. Les deux dernières défaites à domicile sont venues ternir cet élan et le succès et la détermination de Wakefield, concurrent direct au maintien, ne font que renforcer les enjeux des 6 prochaines et dernières rencontres de la phase régulière.

L’équipe de Hull KR se classe 9 ème avec 18 points, soit 4 pts devant Warrington, 6pts devant Wakefield et 8pts devant le TO. L’équipe semble fragilisée depuis mi-avril, dernière date à laquelle elle est parvenue à enregistrer une victoire face à une autre équipe que ces trois dernières, qui constituent le bas de tableau. Un succès leur permettrait en revanche de continuer à creuser l’écart au classement.

Les dernières fois

Olympiens et Robins se sont affrontés à 6 reprises, dont deux cette saison à Toulouse : une première fois le 18 avril où le TO s’inclinait 24-28, un seconde le 2 juillet où le TO s’imposait 28-6.