Super League : Le Toulouse Olympique sort la tête haute

Ce samedi 3 septembre, les Toulousains se déplaçaient sur la pelouse du Totally Wicked Stadium des triples champions en titre de St Helens, pour leur dernier match de la saison. Le Toulouse Olympique s’incline avec les honneurs (36-16)

Le TO a entamé la première période déterminé à finir la saison sur une bonne note, ouvrant le score dès la 2e minute : au bout de la chaîne de tenus, Ilias BERGAL récupère le coup de pied transversal de Chris HANKINSON pour aller marquer le premier essai de la rencontre. Les locaux ne tardent pas à répondre, par une grosse occasion manquée quelques minutes plus tard puis un premier essai à la 11e minute de jeu. S’en suit un long bras de fer durant lequel les deux équipes se rendent coup pour coup, attendant que l’autre commette une faute. C’est à la 31e minute que les Anglais y mettent fin par un essai de Curtis SIRONEN. Les Toulousains ne se découragent pas et reviennent au score en quelques minutes grâce à un essai de Nathan PEATS qui, après une très bonne chaîne défensive du TO, contre le coup de pied de WELSBY, récupère la balle et aplatit : Saints 12 – TO 10.

Au retour des vestiaires, le bras de fer continue mais les Toulousains trouvent la marque à la 48e minute avec une réalisation d’Eloi PELISSIER, qui profite de la belle avancée de ses avants pour partir derrière le tenu et marquer entre les poteaux. Chris HANKINSON transforme et le TO repasse devant 12-16. Les Anglais reviennent en force et gagnent en rapidité, notamment avec l’entrée de leur capitaine James ROBY. Le TO maintient malgré tout une bonne défense mais les Saints parviennent à franchir par quatre fois la ligne d’en-but dans les dernières 25 minutes de jeu. Score final, 36-16 pour les triple champions en titre.

Le TO termine sa saison en Super League sur une note combative mais quitte la Super League après une saison compliquée. Vivement 2023 !