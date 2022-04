DÉCROCHE LE SON : les Concerts de sélection du 19 avril au 3 mai

Partager Facebook

Les concerts de sélection du tremplin Décroche le son débute ce 19 avril et jusqu’au 3 mai prochain à Toulouse.

Organisé depuis une douzaine d’années par les Centres culturels de la Mairie de Toulouse, le tremplin « Décroche Le Son ! » permet à des musiciennes ou musiciens amateurs entre 16 et 25 ans de se produire sur scène, dans des salles de spectacles de qualité, devant des professionnels de la musique, qui les accompagnent de retours constructifs.

Le tremplin se déroule en deux phases : des concerts de sélection dans les Centres culturels, puis la finale au Metronum. Les finalistes remporteront des lots allant de la programmation dans des salles de spectacles et des festivals, à des passages en radio, des bons d’achats de matériel, d’accès à des studios de répétition …

Cette année, les concerts de sélection auront lieu :

• Mardi 19 avril à 20h au Centre culturel Bonnefoy

• Jeudi 21 avril à 20h au Centre culturel Soupetard

• Lundi 25 avril à 20h au Centre culturel La Brique Rouge

• Jeudi 28 avril à 20h au Centre culturel Alban-Minville

• Mardi 3 mai à 20h au Centre culturel Espace Job

La finale se déroulera le vendredi 6 mai à 20h30 au Metronum, en présence de Marie Amali, lauréate 2021, et de Nina Goern, chanteuse et compositrice de Cats On Trees et marraine de cette 12e édition.

>> Entrée gratuite – Réservation en ligne sur https://centresculturels.toulouse.fr/content