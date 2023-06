« Summer Anxieties », le nouvel EP de Beach Scvm

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousains de Beach Scvm sont de retour avec un nouvel EP « Summer Anxieties » sur le label Floral Records, créé par le steamer Ponce.

Après trois EPs, une ribambelle de singles clipés et un premier album studio sorti en mai 2022 Matteo décide de prendre une pause pour prendre soin de sa santé mentale. Le groupe décide de reprendre le processus créatif initial pour revenir avec un nouvel EP intitulé « Summer Anxieties » : entièrement enregistré avec GarageBand sur iPhone avec une paire d’écouteurs (sauf la batterie enregistrée dans le home studio de Lucas).

C’est un EP bien plus calme et nostalgique, plus authentique et personnel. Il fait suite au développement d’un trouble anxieux généralisé chez Matteo et à un ras-le-bol de l’image du groupe « good vibes » toujours positif que le groupe défend depuis ses débuts. «Perdre son meilleur ami le même jour que la sortie du single le plus joyeux de l’album, et poster sur les réseaux des photos tout sourire et plein d’entrain pour en annoncer la sortie, ça m’a détruit» – Matteo.

L’EP est accompagné d’un seul clip qui englobe les 5 morceaux sous forme de mini film de 12 minutes, uniquement filmé à la caméra super 8 pour coller à l’ambiance de l’EP et aussi à son identité : capturer des moments de vie pour en faire des souvenirs nostalgiques !