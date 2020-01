Sugar Sammy de retour fin 2020 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après un spectacle complet en novembre 2019 à Toulouse, l’humoriste canadien Sugar Sammay revient en France pour une nouvelle date le 1er novembre 2020 au Casino Barrière de Toulouse.

Après plus de 100 séances présentées à guichets fermés à Paris et plus d’une trentaine en tournée européenne, Sugar Sammy poursuit sa conquête du continent. Il part à votre rencontre et vous présente son spectacle écrit tout spécialement pour le public français dans la plus pure tradition du stand-up américain : un micro, pas de censure et une succession rapide de blagues percutantes.

Sugar Sammy c’est plus de 1600 spectacles dans 31 pays en anglais, en français, en hindi et en punjabi. Venez découvrir la vision d’un Canadien anglophone d’origine indienne qui a fait le tour du monde et qui s’installe en France. Vous tomberez sous le charme de ce provocateur charismatique. Il est aussi un maître de l’improvisation créant un spectacle unique à chaque soir!

A l’automne dernier, Sugar Sammy jouait son spectacle à guichets fermés. Il revient donc fin 2020 au Casino Barrière de Toulouse.

Sugar Sammy en spectacle

Dimanche 1er novembre 2020 à 18h

Casino Barrière Toulouse

En vente à Box Office au 0534311000 et sur www.box.fr