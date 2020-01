Ciné-débat autour du documentaire « Anthropocène » au CGR Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le cinéma CGR Blagnac organise un ciné débat ce vendredi 10 janvier 2020 autour du film documentaire « Anthropocène, l’Epoque Humaine » autour de l’activité humaine sur l’histoire climatique de notre planète.

Le CGR Blagnac organise donc une soirée spéciale animée par l’association Nature en Occitanie. Deux intervenants présenteront un ciné-débat autour du film documentaire « Anthropocène- l’Epoque Humaine ». Pierre-Olivier Cochard, chargé d’études herpétologiques et entomologiques et Nelly Dal Pos, chargée d’éutudes Zone Humides porteront un regard aiguisé sur ce documentaire. Ils se poseront la question sur l’activité humaine laissant une empreinte profonde et quasi-irréversible dans l’histoire géologique et climatique de notre planète.

synopsis : Les activités humaines laissent une empreinte profonde et quasi-irréversible dans l’histoire géologique et climatique de notre planète. Les réalisateurs du film ont parcouru le monde pour récolter les preuves de cette domination. En s’appuyant sur des techniques photographiques de très haute définition, Anthropocène : L’Epoque Humaine, témoigne de ce moment critique de l’humanité. Au croisement brillant de l’art et de la science, ce film est une expérience fascinante et provocatrice de l’impact de notre espèce détruisant la Terre.

Ciné-débat – Anthropocène

Vendredi 10 janvier 2020

CGR Blagnac

infos et réservations : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/evenement/1826427-cine-debat-anthropocene