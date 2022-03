Succès pour l’exposition Jean Dieuzaide à Toulouse

Partager Facebook

Près de 42000 visiteurs pour l’exposition Jean Dieuzaide, 60 ans de photographie à Toulouse

L’exposition Jean Dieuzaide, 60 ans de photographie qui s’est déroulée du 4 décembre 2021 au 6 mars 2022 au couvent des Jacobins était consacrée au fondateur du Château d’Eau à l’occasion du centenaire de sa naissance. La Mairie de Toulouse avait souhaité cette rétrospective inédite complétée par un parcours photographique dans l’espace public. Organisée en partenariat avec de prestigieuses Institutions (Rencontres de la Photographie d’Arles, Musée Pompidou, Bibliothèque Nationale de France, BM de Lyon ou Le FRAC – Les Abattoirs) et des collectionneurs privés, cette exposition a accueilli près de 42 000 visiteurs (41 781) avec une affluence notable durant le dernier mois.

Véritable succès public, la rétrospective présentée de décembre à mars a su rencontrer un public venu de Toulouse et de l’ensemble du territoire national. Elle a en outre créé une dynamique importante pour la fréquentation des Jacobins, qui a vu le nombre de visiteurs doubler sur cette période par rapport à 2018 et 2019.

Ces chiffres constituent une belle réponse à l’ambition que s’était donnée la Mairie de Toulouse, qui a reçu la plus grande partie du fonds Dieuzaide en 2016 par la famille, de proposer une véritable valorisation, de portée nationale, de l’œuvre du photographe. Ils dénotent en outre de la forte appétence du public, notamment toulousain, pour la photographie.

Le catalogue de l’exposition, publié aux éditions de Juillet, ouvrage de référence sur l’œuvre de Jean Dieuzaide et l’histoire de la photographie dans les années 1950-1980, a été épuisé avant la clôture de l’exposition début mars.

Avec La Dame à la licorne, médiévale et si contemporaine aux Abattoirs, Musée- Frac Occitanie Toulouse qui a réuni près de 50 000 visiteurs et l’exposition Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité au musée des Augustins visitée par plus de 33 000 personnes, cette rétrospective Jean Dieuzaide, 60 ans de photographie signe le retour du public dans les établissements culturels toulousains après l’interruption liée à la crise sanitaire et constitue un des grands succès de ce début 2022.

Crédit photo : @Jean Dieuzaide – Mairie de Toulouse, Archives municipales Fête de la Musique