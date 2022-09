Succès pour les Caisses à Savon Dimanche à Toulouse

Partager Facebook

Team 9 competes at Red Bull Soapbox, Toulouse, FRA on 18 September, 2022.

A Toulouse, sur la colline de Pech David, 48 bolides déjantés ont dévalé 530m de piste pour la 5e édition française de la Course Red Bull Caisses à Savon.

Ce dimanche 18 septembre, Toulouse jouait la carte du patrimoine automobile avec la 5e édition Française de la course Red Bull Caisses à Savon qui a accueilli les foules sous un magnifique soleil.

48 bolides déjantés, venus des 4 coins de la France, se sont réunis sur la colline de Pech David dans la joie et la bonne humeur.

Les concurrents ont rivalisé d’ingéniosité pour accéder au podium et épater les membres du jury, composé notamment de Sébastien Ogier et Bigflo & Oli.

De belles caisses

Les spectateurs ont tour à tour vu dévaler un sarcophage égyptien ; un barbecue et ses saucisses ; un gâteau d’anniversaire roulant créé à partir d’un châssis de tondeuse et une caisse « troupeau de moutons » faite de vraie laine fraichement tondue dont l’odeur marquait le passage !

Quelques-uns avaient joué la carte de la spécialité régionale, citons la fusée des « Ariane&Space » en clin d’œil à l’expertise aéronautique de Toulouse ou, dans un genre plus alsacien, la « Cygomobil » mêlant Bretzel et cigogne. Mention spéciale pour les « Cali’ Sons Of Anarchy » : des rockeurs au cœur en pâte d’amande, originaires des Bouches du Rhône.

Team 44 competes at Red Bull Soapbox, Toulouse, FRA on 18 September, 2022.

LES ROIS DE LA PISTE

Après une session « choré » bien inspirée, et un sans-faute dans la descente, la « Sardinade » de Marseille (1 père, ses 2 fils et 1 ami) ont décroché la 1e place du podium aujourd’hui… En 2e position, les « Serial Noceurs » de Lille ont reproduit les récentes noces de leur pote dans une mise en scène parfaite. En 3e place, les « Ariane&Space » ont fait honneur à leur ville. Les étudiants en aéronautique de l’IPSA Toulouse ont fumé le bitume avec leur fusée !

Le prix de la créativité revient à l’incroyable « Projective » et sa caisse « Mars Attacks », un cerveau géant en papier mâché conduit par 2 créatures à la tête rouge et à la peau verte