Restezchezvous : La Culture depuis chez soi à Toulouse

A Toulouse, l’initiative Culture de chez soi offre un panel de découvertes et curiosités exceptionel.

La ville de Toulouse met à disposition gratuitement en ligne de nombreuses ressources culturelles, afin de permettre aux habitants confinés de nourrir leur curiosité : presse nationale et internationale, photographies, collections des musées, vidéos et podcasts scientifiques, archives et cours, concerts ou encore des expériences inédites pour « vivre comme un astronaute ».

Dans les musées

Tableaux, sculptures, estampes, dessins… Les musées toulousains et certains monuments dévoilent leurs œuvres et les trésors cachés de leurs réserves sur un site facile d’utilisation. Les musées concernés :

– musée des Augustins

– musée Saint-Raymond

– musée Paul-Dupuy

– musée Georges-Labit

– Muséum de Toulouse

MATOU (Musée de l’Affiche de Toulouse)

La Basilique Saint-Sernin qui a opéré une sélection d’objets remarquables issus soit des expositions permanentes soit des réserves.

Dès ce week-end, le Couvent des Jacobins partagera trois histoires à écouter pour découvrir le monument : les Fabuleuses Histoires au Pied du Palmier, tout en restant actif sur ses réseaux. Le musée Saint-Raymond prépare également des visites virtuelles et met en ligne des coloriages!

La culture scientifique se mobilise

Le Quai des savoirs, la Cité de l’espace, L’Envol des pionniers… sont en ligne.

Podcasts pour explorer les coulisses du Quai des Savoirs, écouter les scientifiques, les artistes et les médiateurs sur des sujets tels que « IA et musique », « Design et science », ou encore « L’alimentation du futur ». Une douzaine d’épisodes sont disponibles et dans chaque émission, les chroniques « vu sur le web » et « la playlist » font découvrir des livres, BD, vidéos… On peut aussi visionner des conférences sur la chaîne Youtube du Quai des savoirs, partager la veille scientifique et culturelle et des photos sur les réseaux sociaux.

La Cité de l’espace propose d’ores et déjà des activités ludiques de confinement à l’image d’un « astronaute chez soi », avec un jeu de mémoire qui convient aux enfants et les conseils de Thomas Pesquet qui connaît le sujet! On peut aussi partager sur instagram ses expériences de confinement « spatial ».

Côté Archives municipales, le portail Urban hist met toujours des milliers de fiches (édifices, objets mobiliers, cadastres anciens, vues aériennes, photographies anciennes, cartes thématiques, parcours de découverts, etc.) à la disposition de tous.

Coté musique

Pour les mélomanes et tous ceux qui auraient envie de découvrir, on peut retrouver en accès gratuit sur Medici.tv le concert de l’Orchestre national du Capitole enregistré le 6 mars 2018 à la Philharmonie de Paris. Au programme : la Symphonie n°12 de Chostakovitch, dirigée par Tugan Sokhiev. Ce concert sera disponible jusqu’au 30 avril.

Le Conservatoire propose également de visionner des extraits de la Maîtrise de Toulouse dirigée par Mark Opstad.

Enfin, Le Metronum prépare des playlists et une chaîne Youtube pour danser! Pour conjuguer activité physique en intérieur et plaisir de se distraire.

Des initiatives d’offre et de partage de contenus fleurissent dans les établissements culturels, par ailleurs : La Cave poésie, la Halle de la Machine, Break in school…

De la lecture

La Lecture Publique propose la presse nationale et internationale en ligne, des cours de langue, du soutien scolaire pour assurer la continuité pédagogique…

On peut bénéficier gratuitement d’un accès aux nombreuses ressources en ligne en remplissant le formulaire disponible sur le site des bibliothèques de Toulouse. Le service d’inscription est disponible de 9h à 19h : un temps minimum de 30mn est à prévoir pour l’activation du lien.



