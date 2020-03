Steve Mvoue, première recrue du TFC cet été

Partager Facebook

Le Toulouse FC a trouvé une première recrue pour la saison prochaine : le milieu de terrain de 18 ans Steve Mvoue.

Alors qu’on ne sait pas comment la saison va se terminer, Toulouse prépare déjà la saison prochaine avec la signature d’un contrat pro par le camerounais Steve Mvoue, milieu de terrain de 18 ans de l’Azur Star de Yaoundé. Il arrivera de ce dernier pour un million d’euros, un montant record pour cette future star.

Steve Mvoue connait bien le club puisqu’il s’est déjà entrainé avec les pros et le centre de formations des violets.

En 2019, il a reçu le trophée du meilleur joueur de la CAN U17 et est considéré comme le joueur le plus prometteur du Cameroun. Il est courtisé par Monaco, Leipzig et le Red Bull Salzbourg.