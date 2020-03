Prévu ce mardi, le concert à Toulouse de Dadju reporté au 2 octobre 2020

Partager Facebook

Prévu initialement ce mardi 17 mars 2020, le concert de Dadju est reporté au 2 octobre 2020 toujours au Zénith de Toulouse.

Suite à la pandémie du Coronavirus, les spectacles sont reportés ou annulés partout en France. La date du concert de Dadju, initialement prévue le 17 mars 2020 au Zénith Toulouse Métropole, est reportée au 2 octobre 2020. Les billets restent valables pour cette nouvelle date. Les personnes ne pouvant se rendre au concert reporté, sont invitées à se rapprocher de leur point de vente avant lundi 8 juin 2020 pour un remboursement.

Le premier album de Dadju «Gentleman 2.0», est certifié disque de Diamant en moins d’un an, et est l’un des albums les plus vendus en 2018, avec plus de 650 000 exemplaires écoulés.

Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un AccorHotels Arena et une tournée des Zénith sold out…Il sera de retour en octobre prochain au Zénith de Toulouse.

