Stade Toulousain : Pas d’écran géant place du Capitole pour la finale du Top 14 ?

Selon des informations de France Bleu Toulouse, Jean Luc Moudenc ne prévoit pas d’écran géant sur la place du Capitole vendredi soir pour la finale du Top 14 entre le Stade Toulousain et La Rochelle.

A chaque finale, la question demeure : où pourront nous voir la rencontre ? Mais surtout, un écran géant était envisagé au Capitole ou à Ernest Wallon ? Pour la Champions Cup, gagnée par le Stade Toulousain, les règles sanitaires ne le permettaient pas. Pour le Top 14, la question se pose.

Vendredi, la grande fête populaire place du Capitole n’aura pas lieu. Sur France Bleu Toulouse, Jean Luc Moudenc explique devoir « respecter une jauge de 5000 personnes », « et donc de clôturer l’espace, d’empêcher d’autres personnes d’arriver, ce n’est pas du tout l’esprit du Stade Toulousain ». Le Maire de Toulouse explique vouloir que les bars et restaurants puissent diffuser dans les meilleures conditions pour « faire la fête de manière éclatée, et non pas regroupée » afin de limiter les risques sanitaires.

Enfin, si victoire toulousaine il y a, pas sur que le Bouclier arrive place du Capitole. Le Stade Toulousain et le Maire de Toulouse réfléchissent à la meilleure manière de fêter ce trophée…si Toulouse s’impose face à la Rochelle. Une autre histoire !