Stade Toulousain : A quand un retour de Melvyn Jaminet ? 

Blessé à la cheville droit face au Stade Français, Melvyn Jaminet devrait être éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines.

Lundi, le Stade Toulousain était en attente des nouvelles de son arrière internationale. Selon le journal l’Equipe, Melvyn Jaminet ferait son retour début juin sous les couleurs rouges et noires. « Les examens passés ce lundi ont écarté une indisponibilité de plusieurs mois, mais elle se comptera malgré tout en semaines, possiblement entre six et huit » annonce le quotidien.

Fin de saison compromise pour Jaminet en Top 14 mais un retour possible pour les demi-finale le 9.10 juin voir une finale (si finale) le 17 juin. En tout cas, il devrait être avec les bleus cet été pour préparer la Coupe du Monde 2023 après une première année avec Toulouse où l’arrière n’a pas été épargné par les blessures.