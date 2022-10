Spectacle : Thomas Marty double la mise à Toulouse

Partager Facebook

Thomas Marty sera de nouveau spectacle au Casino Barrière de Toulouse le 21 novembre 2023.

Après un Casino Barrière complet le 03 novembre 2022 à Toulouse, Thomas Marty revient pour une seconde date le 21 novembre 2023 dans la même salle. Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient-on un pré-Daron ? A quel moment tu préfères le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs sereconnaîtront.

Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise ! » et rendez-vous les 3 novembre 2022 et 21 novembre 2023 au Casino Barrière Toulouse.

En vente sur box.fr, casinobarriere.com et billetteries habituelles.