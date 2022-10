Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre du Grand Rond propose cette semaine de découvrir la pièce « Mon Paradis » de François Duporge. Gagnez vos invitations sur Toulouse Blog !

Cette semaine, le Théâtre du Grand Rond fait découvrir le travail de Sophie Briffaut et François Duporge. Si habituellement, il et elle consacrent leurs créations aux tout-petits, il et elle nous font cette fois l’honneur de créer un spectacle pour les adultes ! Celui-ci se concentre sur le théâtre d’objet et la musique, pour vous dépeindre les relations de voisinage, et plus globalement notre relation à l’étranger.

Toute la facétie de la compagnie Bachibouzouk est contenue dans ces phrases qui décrivent cette nouvelle création : « Petites scènes courtes, pas très longues, pas très bavardes mais avec des vrais morceaux de musique à l’intérieur, sur le genre humain et son enthousiasme vis-à-vis d’autrui. Tel un parpaing dans la piscine, cette retransmission en direct d’une banale scène de voisinage vous éclaboussera d’une eau bien propre sur elle et qui ne sent pas la gadoue. ». Tout est dit !

Le tour de force de la compagnie Bachibouzouk est de donner vie sous vos yeux à des amas de déchets et d’objets apparemment sans intérêt, pour vous montrer toute la complexité des relations entre les humains.

Renforcement des frontières, repli sur soi-même, méfiance vis-à-vis d’autrui, clandestinité, construction de murs infranchissables… ? Si nous ne sommes pas sûres du proverbe « Une haie entre voisins préserve l’amitié », nous sommes quand même sûres qu’un spectacle de la compagnie Bachibouzouk vous permettra de mieux supporter les autres !

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister à la représentation du mardi 11 au samedi 15 octobre, tous les soirs à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/