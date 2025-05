TGS Springbreak 2025 : Le Plein de Pop Culture Débarque à Labège ce Week-end !

Partager Facebook

Amateurs de Pop Culture, marquez vos calendriers ! Le TGS Springbreak 2025 vous ouvre ses portes les samedi 24 et dimanche 25 mai 2025 à Labège pour un week-end immersif au cœur de vos passions.

Préparez-vous à vivre deux jours intenses dédiés au meilleur de l’univers geek et ludique. Le TGS Springbreak se positionne comme un événement familial incontournable, où les visiteurs de tous âges pourront flâner à travers une diversité d’exposants : des associations proposant des animations originales aux commerçants et éditeurs présentant leurs dernières nouveautés. La richesse du salon réside dans ce savant mélange entre professionnels et passionnés, créant une atmosphère conviviale et accessible à tous.

Au fil des éditions, le TGS Springbreak a su s’imposer comme un événement aussi complet et incontournable que le Toulouse Game Show. Investissant l’intégralité du complexe Diagora et s’étendant même à l’extérieur, vous y retrouverez tous les ingrédients qui font le succès des grands salons : jeux vidéo en tous genres, un espace dédié au manga, de la science-fiction, des comics et bien évidemment, un focus important sur la fascinante culture japonaise.

Le TGS Springbreak, c’est aussi une pléiade d’activités gratuites pour tous les goûts : démonstrations et tournois de jeux vidéo, sessions de retrogaming sur bornes d’arcade, quiz pour tester vos connaissances, conférences passionnantes, expositions captivantes et des rencontres privilégiées avec des artistes talentueux (auteurs, dessinateurs, acteurs, chanteurs). L’ambiance sera assurée en continu par des spectacles sur scènes, un traditionnel et spectaculaire concours de Cosplay, des concerts pour vibrer ensemble, des ateliers créatifs pour laisser libre cours à votre imagination, et bien d’autres surprises !

La manifestation regroupe une multitude de thèmes et d’animations pour un week-end inoubliable :

Une fête foraine avec des jeux et manèges à sensations fortes !

avec des jeux et manèges à sensations fortes ! Une zone comics pour les passionnés de super-héros et de récits graphiques.

pour les passionnés de super-héros et de récits graphiques. Le traditionnel et toujours impressionnant concours de Cosplay .

. Des séances de dédicaces avec des personnalités et des auteurs.

avec des personnalités et des auteurs. Des stands remplis de figurines de collection.

de collection. Un espace dédié à la littérature Fantasy .

. Un focus sur la riche culture japonaise .

. Un large éventail de jeux vidéo (nouveautés et rétrogaming).

(nouveautés et rétrogaming). Des tables remplies de jeux de plateau pour des parties endiablées.

pour des parties endiablées. Un concert pour clôturer les festivités en beauté.

Infos Pratiques :

Date : samedi 24 et dimanche 25 mai 2025

Lieu : Espace Diagora, Labège.

Tarifs :

– Pass 1 jour : 15 €

– Pass 2 jours : 25 €

– Pass Famille : 45 €

– Pass VIP : 100€

Réservations :

TGS