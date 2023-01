Sortie en salles de Pattie et la Colère de Poseidon des studios toulousains TAT 

Partager Facebook

Ce mercredi 25 janvier, les studios toulousains TAT Productions nous dévoilent enfin en salle leur dernier long métrage d’animation : Pattie et la Colère de Poseidon.

Nouvel univers pour les studios TAT. Après la jungle pendant plusieurs saisons à la télé et un film les As de la Jungle, un voyage dans l’espace en 2019 avec Terra Willy ou encore au Moyen-Age avec Vil en 2021, direction la Grèce Antique et une petite souris dans Pattie et la Colère de Poseidon.

Dans ce nouveau long métrage, on pourra suivre les aventures de Pattie, petite souris aventurière en Méditerranée. La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. L’opération les amènera à affronter les créatures les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers.

Film pour toute la famille, Pattie et la Colère de Poseidon sort en salle ce mercredi 25 janvier.